Культура

Псковский музей-заповедник и «Михайловское» представили Минкульту планы на 2023 год

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и руководитель музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич представили Минкульту РФ планы на 2023 год. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Минкульта РФ

Псковский музей-заповедник представил 56 проектов. Среди них – «Музей Псковского археологического общества», «Псков и Московское государство», «Учитель и ученики», «По платью видно, кто идет. Костюм и украшения народа сету (сето)».

Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» рассказал о 35 выставках. Среди них – «Хранители Михайловского», «Очарованный чудом», «Собранье пестрых глав».

Также свои планы представили музей-заповедник М. А. Шолохова, музей-заповедник А. С. Грибоедова и «РОСИЗО».