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Культура

«Ночь искусств» пройдет в Изборске

01.11.2022 17:49|ПсковКомментариев: 0

«Ночь искусств» пройдет в государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Так, в экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история» каждый гость сможет услышать русские и сетоские сказки, а также уникальные песни леело – объект нематериального наследия ЮНЕСКО. В музейной мастерской можно будет изготовить куклу в традиционном изборском сарафане.

Афиша ночи искусств:

  • 18.00 – «Наши сказки. Seto jutu» - слушаем псковские и сетоские сказки (дом купца Шведова, улица Печорская, 32);
  • 18.00 – 21.00 – «Изборский сарафан» - творческий мастер-класс, наряжаем куклу в сарафан из ткани с набойкой (дом купца Шведова, улица Печорская, 32);
  • 19.00 – «Леело – песенная традиция сето/ Leelo – seto laulukultuur» - выступление музейного ансамбля «Каарахельбе» (дом купца Шведова, улица Печорская, 32);
  • 19.00 – 23.00 – «Минин и Пожарский» - показ художественного фильма в Изборской крепости;
  • 20.00 – «Каменный страж земли русской» - экскурсия по Изборской крепости (сбор группы у Никольского собора в Изборской крепости);
  • 18.00 – 21.00 – работа экспозиций «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии»; «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры».
  • 18.00– 00.00 – работа Изборской крепости.

При покупке входных билетов все мероприятия и экскурсии в рамках акции - бесплатно. Единый билет на все экспозиции музея и мероприятия акции - 500 рублей (взрослый), 300 рублей (льготный).

Билеты также доступны для оплаты по Пушкинской карте.

Теги: #Изборск #Изборская крепость
Источник: Псковская Лента Новостей
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