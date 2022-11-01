Культура

Выставка «Всеволодов свет» откроется в отреставрированных палатах у Сокольей башни в Пскове

Выставка «Всеволодов свет», посвященная 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова откроется в недавно отреставрированных палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза) 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Основу выставки составят фондовые вещи Псковского музея, а новыми станут материалы о военной судьбе Всеволода Смирнова, о его послевоенной жизни, учёбе, семье и друзьях. Выставка позволит узнать, что повлияло на выбор им своего творческого пути в искусстве. В палатах у Сокольей башни представят акварели Всеволода Смирнова, а также работы в технике художественной ковки.

Кроме творческих работ самого Всеволода Смирнова, будут представлены материалы о творчестве И. В. Ларионовой (дочери) и Д. В. Смирнова (сына), М. А. Ларионовой (внучки) и И. Ларионова (правнука). Неоценимую помощь в подготовке выставочного проекта оказали дочь Всеволода Смирнова Ирина, а также А. Л. Катаев, чей отец был другом и соавтором мастера, рассказали в музее.

«Главная идея выставки "Всеволодов свет" состоит в том, что яркая, харизматичная личность талантливого во всём человека не могла не повлиять на выбор жизненных ориентиров людей, которые были рядом с ним, имели счастье общаться с ним и творить, – подчеркнула генеральный директор псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – И все они до сих пор продолжают бережно хранить в своих сердцах свет, которым он всех щедро одаривал».