Культура

Иконостас печорской церкви Святой Варвары реставрируют в Санкт-Петербурге

Иконы из иконостаса церкви Святой Варвары в Печорах реставрируют в мастерских Санкт-Петербурга. Реставрация проходит впервые, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Объект культурного наследия федерального значения «Храм Великомученицы Варвары XVIII века» в Печорах находится в программе АНО «Возрождение». Приход Варваринской церкви с 20-х годов XX века существовал как приход православной этнической группы эстонцев — сето. Легендарным настоятелем храма Святой Великомученицы Варвары с 1975 по 2021 года был протоиерей Евгений Пелешев, старейший священник Псковской епархии, уточнили в организации.

Церковь уникальна тем, что в ней сохранился старинный иконостас. Это один из немногих православных храмов народности сето, проживающей в Печорах и Печорском районе. Храм Великомученицы Варвары один из самых посещаемых храмов в Печорах. Ремонтно-реставрационные работы закончатся к 27 декабря, к празднику Святой Варвары.