Культура

Делегация Псковской области принимает участие в финале премии Russian Event Awards

Делегация Псковской области принимает участие в финале национальной премии Russian Event Awards, которая с 17 по 19 ноября проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила в своем Telegram-канале председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото и видео здесь и далее: Ольга Тимофеева / Telegram-канал

В этом году в финал премии прошли презентации 314 проектов из 55 регионов страны. Среди них крупнейшие мероприятия Псковской области — Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, эногастрономическая ярмарка «Виноград» и фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь».

«Сегодня проходит форум "Россия событийная", а уже завтра состоится презентация проектов, на которой мы представим на суд жюри проекты нашего региона. Пожелайте нам удачи», – отметила Ольга Тимофеева.

Участники от Псковской области в 2019 году уже становились победителями Russian Event Awards. Тогда «Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове» взяли гран-при премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 000». А «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» заняли второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 000».