Культура

В преддверии Дня матери Псковский музей-заповедник подробнее рассказал о празднике

В преддверии Дня матери Псковский музей-заповедник рассказал о наградах матерям, хранящихся в музее, а также об истории праздника. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«27 ноября в России ежегодно отмечается праздник – День матери. История его празднования берет свое начало с далеких времен. Традиционно в Российской Империи, где большинство населения проживало в деревнях и селах, семьи были огромными. Первая мировая война, затем две революции, отделение части территорий, Гражданская война и ее последствия затормозили темпы прироста и даже привели к сокращению численности населения», – рассказали в музее.

Как отметили музейщики, второй половине 1920-х годов, когда политическая и экономическая ситуация начала выправляться, рождаемость вновь пошла вверх.

«В годы Великой Отечественной войны наша страна понесла гигантские потери, как в результате военных действий и их последствий, так и в результате снижения рождаемости в ходе войны. Ближе к концу войны руководство страны начало принимать меры по увеличению рождаемости и повышения прироста населения. 8 июля 1944 года вышел Указ «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства.

Вершиной материнского подвига объявлялось рождение и воспитание десяти и более детей. В этих случаях женщине присваивалось почетное звание «Мать-героиня» и она награждалась соответствующим орденом. Одновременно с орденом «Мать-героиня» был учрежден орден «Материнская слава» в трех степенях», – добавили в музее-заповеднике.

Высшей степенью ордена являлась I степень: им награждались матери, родившие и воспитавшие девять детей. В коллекции Псковского музея-заповедника есть ордена «Материнская слава» II-й и III-й степеней. Ими награждались женщины, родившие и воспитавшие восемь и семь детей соответственно. Знак ордена «Материнская слава» был изготовлен из серебра по проекту художника И.И. Дубасова. Нижняя часть щитка ордена окаймлена листьями, а левее и выше листьев изображены розы, которые прикрывают фигурку матери с ребенком на руках.

Третьей наградой, учрежденной Указом, является «Медаль Материнства», которая имела две степени – первую и вторую. Медалями награждались женщины, родившие и воспитавшие шесть и пять детей. Медали изготавливались из серебра и бронзы, а разработаны они были народным художником СССР Н.Н. Жуковым.

«Ордена и медали матерям вручались в СССР вплоть до распада страны. Последний указ был подписан Михаилом Горбачевым в ноябре 1991 года. Всего за это время звание «Мать-героиня» получили почти полмиллиона советских женщин, орден «Материнская слава» – пять с половиной миллионов женщин и более 13 миллионов женщин были награждены «Медалью Материнства». Вновь награждать с почетом за рождение детей в России стали только с 2008 года», – уточнили в музее-заповеднике.