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Культура

Георгий Василевич принял участие в определении «…векторов сотрудничества народов и государств»

25.11.2022 15:19|ПсковКомментариев: 0

В мультимедийном пресс-центре новостного агентства «Sputnik» в Республике Беларусь сегодня, 25 ноября, провели круглый стол «Литература и культура: векторы сотрудничества народов и государств». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», директор которого Георгий Василевич был участником мероприятия.

Фото: государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

К участию в работе круглого стола также были привлечены руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин, директор Института литературоведения имени Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси, доктор филологии, профессор Иван Саверченко, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, доктор филологии Наталья Куренная (выступала online). К обсуждению были предложены вопросы о необходимости укреплять Союзное государство в свете сложившихся международной обстановки и активизировать усилия по сохранению национальных традиций и исторических корней, а также об особой, объединяющей роли русского языка и литературы сегодня.

В ходе своего выступления Георгий Василевич представил вверенный ему музей-заповедник, подробно рассказав о возможностях псковского «Михайловского», прежде всего, для совместной практической работы с белорусскими коллегами. Пушкинский Заповедник давно и плодотворно сотрудничает со многими музеями, художественными галереями, учебными и культурно-просветительными учреждениями по всей стране-соседке, и не видит препятствий к тому, чтобы и далее расширять эти связи, отметил Георгий Василевич.

Напомним, что в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом». В документе особо отмечено, что «…гуманитарная политика Российской Федерации за рубежом является неотъемлемой частью внешней политики Российской Федерации. Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня». При этом среди национальных интересов Российской Федерации в гуманитарной сфере за рубежом указано, в частности, «…ознакомление мировой общественности с историческим и культурным наследием многонационального народа Российской Федерации и его достижениями». А основной целью гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом является «…формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми».

Пресс-портрет
Василевич Георгий Николаевич Директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»
Теги: #Псковская область #Беларусь #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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