Культура

Стартовал приём заявок на конкурс-акцию «Курбатов на каждый день»

Прием заявок на II Всероссийский конкурс-акцию изобразительного искусства «Курбатов на каждый день» стартовал сегодня, 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет. Лауреаты и победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами; каждый участник будет награжден сертификатом. Специальные дипломы предусмотрены для самого юного и самого старшего участников конкурса. Кроме того, подписчики библиотечной группы «ВКонтакте» «Biblioplace - территория псковского чтения» выберут получателей приза зрительских симпатий в каждой возрастной категории.

Конкурс проводится в память о писателе, критике, поэте, лауреате Государственной премии РФ и друге областной библиотеки Валентине Курбатове с целью сохранения и популяризации его литературного наследия. Акция предполагает создание изображений – портретов Валентина Курбатова либо иллюстраций к его произведениям. Для создания портретов писателя допускается использование фотографий, опубликованных на портале «Кабинет Курбатова» или в других открытых источниках. Познакомиться с произведениями писателя можно в областной библиотеке имени Курбатова или в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана». Работы принимаются до 12 февраля 2023 года.

Председатель жюри конкурса – генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова, председатель Псковской библиотечной ассоциации Вера Павлова.

В состав жюри вошли специалисты областной библиотеки, а также приглашенные эксперты:

директор ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», заслуженный работник культуры РФ, член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Георгий Василевич;

председатель Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», меценат, издатель, историк, фотограф Аркадий Елфимов;

председатель Псковского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», заслуженный художник РФ Виктор Лысюк;

главный редактор литературно -художественного альманаха «Затесь» (Красноярский край) Валентина Майстренко;

режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Орехов;

главный художник Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, заслуженный художник РФ Александр Стройло.

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» будут объявлены 6 марта 2023 года.

Цель Всероссийского конкурса-акции «Курбатов на каждый день» - сохранение и популяризация литературного наследия писателя, критика, поэта, лауреата Государственной премии РФ Валентина Курбатова. Задачи мероприятия: приобщение широкой аудитории к литературному наследию России через произведения Курбатова; популяризация книги и чтения, презентация фондов областной библиотеки и нового библиотечного пространства – кабинета Курбатова.

Название конкурса перекликается с названием книги Валентина Курбатова «Пушкин на каждый день».