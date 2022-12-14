Афишу новогодних мероприятий представил Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник представил перечень новогодних программ, мастер-классов, представлений и других мероприятий.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, новогоднее «музейное волшебство» будет происходить на следующих площадках:
- Палаты у Сокольей башни, где пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и елочных украшений.
Телефон для справок и записи: +78112331390.
- Поганкины палаты, где псковичи смогут стать зрителями настоящего кукольного представления, услышать новогоднее фольклорное пение и познакомиться с традициями празднования Нового года и Рождества в XIX-XX веке.
Телефоны для справок и записи: +78112292260, +79113580816.
- Картинная галерея, где гости смогут познакомиться с образами праздника Рождества Христова, запечатленными в произведениях иконописцев, художников и скульпторов, а также увидеть волшебный мультфильм о Рождестве.
Телефон для справок и записи: +78112663311.
- Псковский кремль, где гости смогут посетить настоящую Кремлевскую елку и узнать, как отмечали Новый год на Руси.
Телефон для справок и записи: +78112724574.
- Двор Постникова (Мешок-2), где гости смогут посетить выставку «До Нового года – не трогать!», а также изготовить свою собственную елочную игрушку.
Телефоны для записи: +78112292260, +79113580816.
На все программы обязательна предварительная запись. Количество мест ограничено.
С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте музея.