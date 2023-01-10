Культура

Этнографисты изучали «путно-панцирных бояр» в Себежском районе почти сто лет назад

Этнографисты изучали «путно-панцирных бояр» в Себежском районе почти сто лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

Изображение: Архивный документ / Telegram

Архивисты опубликовали «Письмо Себежской инициативной группы в Псковское общество изучения местного края об обследовании Ленинской волости», датированное 1926 годом.

Ленинская волость существовала в составе Себежского района. Ее административным центром была деревня Ульяновщина. В тексте упоминается и Володарская волость – она тоже когда-то была частью Себежского района с центром в Идрице.

В документе указано: «Себежская инициативная группа настоящим сообщает, что выезжающие студенты Этнографического института могут с наибольшей пользой и интересом обследовать волости Ленинскую с преобладающим белорусским населением и Володарскую с великорусским/бывшие путно-панцирные бояре: интересно выявить % соотношение данных народностей, особенности языка, культурного развития экономического положения тех и других, уклад жизни и так далее».