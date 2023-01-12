Культура

«Русская зима» продолжается в Изборске

«Русская зима» продолжается в Изборске, 14 и 15 января пройдут выставки и мастер-классы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Светлана Саух

14 и 15 января в 11.00 в музейном кафе «Блинная» можно будет расписать ароматную изборскую коврижку. Предварительная запись проходит по телефону: 8 (81148) 96-713.

В мастерской в доме купца Шведова пройдет мастер-класс «В гостях у сказки» – иллюстрации к волшебной зимней сказке «12 месяцев».

В 11.00, 12.00, 14.00 и 15.00 туристов ждут на сборные экскурсии по выставке «Россия. Истоки» - подлинные шедевры русского изобразительного искусства.

В экспозиции «Изборск – святые места для русской культуры» (улица Печорская, 39) работает выставка игрушек ручной работы из оренбургских пуховых платков «Пуховые истории».

Также доступны прогулки по Изборской крепости – самостоятельно или в составе сборной группы, в 11.00 и в 14.00.

«Наслаждайтесь каждым днем зимы! До встрече в Изборске!» - добавили в музее-заповеднике.

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Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.