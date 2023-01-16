Культура

Борис Елкин осмотрел здание Детской музыкальной школы №4

Здание Детской музыкальной школы №4 осмотрел глава города Пскова Борис Елкин сегодня, 17 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор школы Елена Иванова рассказала о состоянии здания, в котором находится школа.

«Это общее здание. Здесь находится школа и нам в этом году 45 лет. В здании – основная база, а в школах располагаются классы. Неудобства связаны с тем, что занимаемся в двух крыльях. Здесь также расположены Российский Красный крест, союз "Чернобыль", общество анонимных алкоголиков», – сказала она.

Глава города осмотрел учебные классы музыкальной школы, познакомился с преподавателями и учащимися, а также уточнил, какие трудности есть у учреждения. Директор школы поблагодарила за приобретённые в том году инструменты и рассказала, что учреждению не хватает хороших концертных инструментов и зала для выступлений.

Елена Иванова также напомнила, что в этом году Детская музыкальная школа №4 в Пскове отметит 45-летие. Праздничный концерт состоится 19 января в ГКЦ в 17:00.

Борис Елкин поручил руководству школы подготовит перечень инструментов, которые необходимы школе в приоритетном порядке.

«Школа находится в старом здании. Требуется ремонт кровли и самого здания. Будем изыскивать средства, чтобы в первую очередь отремонтировать кровлю, потом заниматься фасадом. Состояние помещений учебных классов удовлетворительное. Я считаю, что немного тесновато, поэтому надо поработать с имущественным комплексом и над тем, чтобы расширить помещения. Музыкальной школе требуется инструменты, в 2022 году у нас получилось закупить часть инструментов, но этого недостаточно в полном объёме. В этом году выделим дополнительные средства на профессиональное оборудование, чтобы дети могли играть. Надо провести анализ, посмотреть, какие помещения сейчас задействованы, каким можем предоставить альтернативные помещения. Директор школы просит зал, над этим тоже будем работать», – резюмировал глава города.

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Детская музыкальная школа №4 была открыта в 1977 году. Особенностью школы является то, что дети могут обучаться музыке не покидая общеобразовательные школы, в которых они обучаются.

Музыкальные классы школы располагаются в следующих средних общеобразовательных школах: СОШ №11, СОШ №13, СОШ №16, СОШ №17, СОШ №18. С 1 сентября 2022 года музыкальные классы открылись в Псковской гимназии с с изучением основ православной культуры №28.

Контингент школы составляет 564 учащихся. Количество педагогов 28, 5 преподавателей – совместителей. Директор школы Елена Иванова и преподаватель по классу баяна Ирина Полякова имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Школа регулярно обновляется молодыми кадрами, выпускниками Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Молодые специалисты принимают участие в целевой модели наставничества педагогических работников.

Школа реализует обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств. Дети обучаются игре на народных инструментах, фортепиано, скрипке, в школе работает отделение хорового пения.

Осенью 2022 года на средства городского бюджета по программе «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков»» школа закупила музыкальные инструменты на общую сумму 350 тысяч рублей. Среди новых инструментов баяны, домра, балалайки, скрипки.