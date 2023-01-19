Культура

Известный писатель Александр Проханов посетил Изборск

Писатель, публицист, общественный деятель, основатель «Изборского клуба» Александр Проханов накануне 85-летия посетил Изборск, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев

Журналисты телеканала «Россия24» снимают сюжет про писателя.

Напомним, что Александр Проханов приезжал на открытие фестиваля исторической поэзии «Словенское поле 2022» 3 сентября 2022 года у Священного Холма единения и славы России в Печорском районе.

Александр Андреевич Проханов — известный советский и российский писатель. Александр Андреевич — политический и общественный деятель. Он член секретариата Союза писателей России. Главный редактор газеты «Завтра». Лауреат премии Ленинского комсомола (1982).

После окончания школы юноша поступил в авиационный институт, но еще во время учебы осознал, что выбранная специальность ему не подходит. Он два года проработал инженером, после чего решил поменять жизнь радикально и подался в лесники. Некоторое время Проханов служил в лесничестве под Москвой, затем жил в Карелии, водил экскурсии в Хибины и участвовал в раскопках в Туве. Тогда же увлекся творчеством Владимира Набокова и Андрея Платонова.

Журналистская карьера Александра Андреевича началась в 1968 году. Талантливого молодого человека зачислили в штат «Литературной газеты», где он работал корреспондентом. Вскоре его отправили в командировку на остров Даманский, где он одним из первых описал события пограничного конфликта, разгоревшегося между СССР и Китаем. Он освещал конфликты в Афганистане, Анголе, Эфиопии, писал о том, что происходит в Нагорном Карабахе, Абхазии, Приднестровье.