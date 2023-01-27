Культура

Презентован первый сборник по итогам «Школы критики» имени Валентина Курбатова в «Михайловском»

В Москве, в резиденции Международного сообщества писательских союзов, — в Доме Ростовых на Поварской состоялась презентация первого сборника «Школы критики» имени В. Я. Курбатова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А.С Пушкина «Михайловское».

Фото из открытых источников

В музее напомнили, что в завершившемся 2022 году сессии «Школы» проходили дважды — прозаическая, в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и поэтическая, у нас в «Михайловском». На учёбу в псковские пушкинские места тогда, в начале октября, приехали 25 литературных критиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Челябинска, Минска, Алма-Аты и других городов. Многие из них признавались, что оказались в Пушкинском заповеднике впервые и были потрясены красотой и силой этих мест. Лекции «школярам» читали директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков, литературный критик, поэт, прозаик Евгений Абдуллаев, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы», поэт Елена Погорелая, многие другие.

Подчёркивая важность этой учёбы и, прежде всего, живого общения литераторов разных поколений и разных взглядов на творчество, директор «Михайловского» Георгий Василевич, выразил надежду на то, что всё это даст «…возможность выработать какую-то общую платформу, которая затем позволит работать в "Ясной Поляне" и на Празднике поэзии в "Михайловском". У нас ведь остро стоит вопрос о том, кто должен представлять поэта, где можно узнать о современной поэзии...»

В первый сборник «Школы критики» вошло 11 публикаций. Открывая вечер, председатель Ассоциации писателей и издателей России Сергей Шаргунов, признался, что был впечатлен тем, насколько это умные и глубокие тексты. А председатель наблюдательного совета Ассоциации, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой добавил, что хотелось бы со временем «расширить контекст», привлекая в «Школу…» ещё и критиков театра, кино и изобразительного искусства.

Участники презентации — авторы сборника и их наставники, а также приглашённые деятели культуры, искусства и литературы — в своих выступлениях затрагивали очень разные, но равно насущные вопросы современного художественного процесса. Среди прочего речь шла о способах преодоления поколенческого разрыва, о стратегиях «выхода из постмодерна», о поэтике тишины (безмолвия), о герое современной русской литературы.