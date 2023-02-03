Культура

Молодежная вечерка «Трифонов день» пройдёт в Пскове 16 февраля

Молодежная вечерка «Трифонов день» пройдет в центре народного творчества в Пскове 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Гости вечерки поговорят о свадебном дне в традиционной народной культуре, о наиболее известных обрядах и обычаях. Ансамбль «Уграда» исполнит свадебные песни, бытовавшие в районах Псковской области.

Трифонов день отмечается 14 февраля 2023 года (по старому стилю – 1 февраля). В церковном календаре это дата почтения памяти святого мученика Трифона, которого в народе считают покровителем супругов и семьи.

«На Руси этот день называли "Трифонов день", "Трифон-перезимник", "Трифон-мышегон" и просто "Трифон". Считалось, что в этот день можно заговорить мышей и, если повезет, совсем изгнать их из села. Девушки молились святому Трифону о хороших женихах, поскольку впереди масленичные гуляния и период свадеб. День святого Валентина добавил к этому списку обычай дарить любимым открытки в форме сердечек — валентинки, а также небольшие подарки. День также считается благоприятным для помолвки и для свадьбы», - рассказали организаторы.

Мероприятие начнется в 18:30 по адресу: улица Некрасова, 10. Вход свободный.