Культура

Посвящённый 90-летию Родиона Щедрина концерт прошел в Пскове

Концерт, посвящённый 90-летию великого композитора Родиона Щедрина, состоялся 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Слушателям концерта была представлена программа из известных произведений Родиона Щедрина. Ведущая концерта, преподаватель колледжа Светлана Буканова, познакомила слушателей с яркими этапами творческого пути композитора, с особенностями его стиля, рассказала о традициях и новаторстве в его творчестве, о воплощении русского фольклора в произведениях разных жанров, а также о балетах, которые он создавал и посвящал своей жене – великой балерине Майе Плисецкой.

В концерте были представлены архивные видеозаписи фрагментов выступлений Майи Плисецкой в роли знаменитой Кармен, а также кадры из фильма «Высота», где звучит веселый «Марш монтажников-высотников».

В исполнении преподавателя колледжа Тамины Тедеевой прозвучали песня и частушки Варвары из ранней оперы композитора «Не только любовь».

Фортепианные произведения Родиона Щедрина, отрывки из балета «Конек-Горбунок» исполнили студенты Татьяна Андреева, Елизавета Круглова, Дарья Данильченко, а также учащаяся школы одаренных детей «Камертон» София Кузьмина (класс фортепиано преподавателя Натальи Ждановой).

В исполнении преподавателей колледжа, дипломантов международного конкурса камерных ансамблей Натальи и Дмитрия Ждановых прозвучало одно из самых ярких и эффектных произведений Щедрина «В подражание Альбенису» в транскрипции для виолончели и фортепиано.

В концерте приняли участие артисты Студии классического танца «Щелкунчик» имени Л. Изотовой. Они исполнили хореографическую композицию на музыку из балета «Конек-горбунок» в постановке руководителя студии – балетмейстера, преподавателя колледжа Юлии Филипповой.

Напомним, что Родион Щедрин — один из самых востребованных и знаменитых в мировом масштабе современных российских композиторов. Его музыку исполняют лучшие солисты и коллективы мира. Щедрин говорит: «Музыка – это совершенно потрясающая вещь. Господь Бог нам дал еще один мир вокруг нас – мир звуков, это огромный мир, окружающий человека … как воздушное пространство, как солнечная система, — такой же необозримый и бескрайний. Мы иногда даже не осознаём, какое большое место занимает музыка в нашей жизни…»