Культура

О путешествии поэта Константина Случевского в Псков рассказали в музее

Двухтомник издания «По Северо-Западу России» хранится в собрании древлехранилища Псковского музея-заповедника. Это прижизненное издание русского поэта, писателя и драматурга Константина Случевского (1837-1904), занимающее особое место в его творчестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Издание появилось в результате поездки Случевского в свите великого князя Владимира Александровича по северо-западным и северным губерниям Европейской России. Написанные по «горячим следам» очерки отразили динамичную и разнообразную жизнь русского Севера в царствование Александра III.

Константин Случевский родился 26 июля (7 августа н. с.) 1837 года в Петербурге в семье государственного чиновника, сенатора. Получил отличное домашнее образование. Учился в 1-м кадетском корпусе, который закончил с отличием в 1855, служил в лейб-гвардии Семеновском полку. В 1859 поступил в Академию Генштаба, но в сентябре 1860 внезапно подал в отставку и уехал за границу.

В 1861 слушал лекции в Сорбонне, изучал философию и естественные науки в университетах Берлина, Лейпцига, Гейдельберга, получил степень доктора философии. По возвращении в Россию служил в Главном управлении по делам печати и в Министерстве государственных имуществ. С 1891 по 1902 Случевский был главным редактором официальной газеты «Правительственный вестник».

В последние годы жизни он был членом Совета министра внутренних дел, членом Ученого комитета Министерства народного просвещения, гофмейстером двора (придворный чин и должность 3-го класса Табели о рангах). Такова карьера Случевского.

Литературная деятельность на раннем этапе была не столь успешной, как в последние годы жизни. Первые публикации остались незамеченными ни критикой, ни публикой. Перелом произошел в 1861-м, когда Случевский встретился с А. Григорьевым, на которого его стихи произвели сильное впечатление и вскоре были напечатаны в некрасовском «Современнике». Однако революционные демократы (Добролюбов, Курочкин) подвергли поэзию Случевского столь жесткой критике, что он перестал писать и уехал за границу. Только одиннадцать лет спустя его стихи вновь стали появляться в печати.

В 1880-90 вышли четыре книги его стихотворений и пять книг прозы, три тома географо-этнографических очерков «По Северо-Западу России», а также поэмы и драматические сцены в стихах на темы современной жизни. В 1902 вышла последняя книга стихов «Песни из «Уголка». Умер Случевский 25 сентября (8 октября н.с.) 1904 года в Петербурге.

Книги состоят из описаний шести путешествий.

Путешествие 1-е 1884 года: Грузино, Боровичи, Устюжна, Череповец, Кириллов, Белозерск, Вытегра, Онежское озеро, Петрозаводск, Кивач, Климецкий остров, Новая Ладога.

Путешествие 2-е 1885 года: город Остров, Святогорский Монастырь, Новоржев, Холм, Демянск, Валдай, Вышний Волочек, Бежецк, Рыбинск, Волга от Рыбинска до Ярославля (Толгский монастырь), Ярославль, Ростов Великий, Вологда, Река Сухона от Тотьмы до Тотьмы, Великий Устюг, Сольвычегодск, Река Вычегда, Холмогоры, Архангельск, Соловецкий монастырь, Тиреберская губа, Арский китобойный завод, Кольская губа, Кола, Мурман, Мезенский залив, Мезень, Сумский посад, Петровский ям, Пудож.

Путешествие 3-е 1885 года: Нижний Новгород (Ярмарка), Владимир. Путешествие 4-е. 1886 г. Выборг, Ревель, Рига, Псков, Гдов, Юрьев, Нарва, Ямбург. Путешествие 5-е. 1887 города Луга, Порхов, Старая Русса, Тихвин, Олонец, Валаам. Путешествие 6-е. 1888 г. Ковна, Варшава, Ивангород, Минск, Смоленск, Калуга, Тула.

Очерки сопровождают интересные фотографии, схемы, рисунки и подробные карты. Сегодня хочется остановиться именно на описании 1886 года, когда путешественники посетили Псков и его окрестности.

Поездка длилась с 8 июня по 4 июля, проехали около 3 000 верст. В Псков путешественники прибыли 27 июня. Случевский подробно описывает древности Пскова, рассказывает об исторических событиях, архитектурных памятниках и о великих личностях – об Ольге, князе Довмонте, Александре Невском, об осаде Пскова Стефаном Баторием. В описываемое в книге время (27 июня 1886 г.) в Пскове происходило торжественное открытие памятника Императору Александру II. Писатель пишет: «Памятник изображал покойного государя стоящим в порфире, на четырехгранном пьедестале серого мрамора, по углам которого расположены орлы и повешена цепь. Он обошелся псковскому купечеству около 15 000 рублей, сделан художником Опекушиным и воссоздает облик государя хорошо. Множество венков лежало на пьедестале и подле него; из них многие были серебряные».

Из достопримечательностей города заслужили внимание путешественников детский приют св. Ольги (основан в 1884 году «имеет капитала 30 000 рублей,60 приходящих и 40 постоянных девочек»), Мариинская женская гимназия («328 воспитанниц»), дом призрения бедных благотворительного общества св. Марии («существует 31-й год, капитала 6 000 рублей, призреваемых 13 старух и 26 детей»). Автор пишет о Ботаническом саде, о Довмонтовой стене « известняки до такой степени выветрились, что достаточно небольшого усилия, чтобы отковырнуть значительную часть камня, но стена так толста и настолько уже осыпалась, что стала как бы произведением природы; молодая поросль Ботанического сада жмется к каменному делу рук Довмонтовых, и разнообразные деревца, цветы и кустики чудесным образом оттеняются белизной выветривающихся известняков».

Автор описывает выставку производителей Псковского уезда, которая проходила в саду при Учительской семинарии, которая находилась на берегу реки Великой, напротив Мирожского монастыря. На выставке можно было увидеть лён, холсты, личники (длинные полотенца с вышитыми концами, которые носились на голове, как украшения), салфетки, скатерти и «очень хорошие» шерстяные ткани- одеяла и платки. Много выставлялось земледельческих орудий- машин и моделей, например, модель водяной мельницы, которую показывал сам изобретатель -крестьянин Рушев, четырнадцати лет. Первое место на выставке занимал лён. Значение льноводства для Псковской губернии и России можно увидеть в цифре: в России производилось в год до 15 000,000 пудов и из этого числа 1/3- в Псковской губернии, тогда как Германия производила только 4 500,000 пудов. Кроме льна на выставке большое место отводилось местным промыслам - ловле снетков.

Встретились на выставке автору и несколько представителей местных полуверок и полуверцев печорской волости Псковского уезда: «В очень характерных на женщинах громадных круглых серебряных бляхах, такой величины, что одна подобная бляха покрывала почти всю грудь; кресты и монеты составляли тоже заметную часть украшения». Во время пребывания в Пскове путешественники посетили рисовальную школу, учрежденную городом, существующую около двух лет и находившуюся в здании министерства народного просвещения, в школе обучалось около 30 учеников.

На городской пристани путешественники сели на небольшой пароход «Dorpat», один из трех, поддерживающих постоянное сообщение между Юрьевом и Псковом и отправились через Чудское озеро в Юрьев.

Двухтомник путешествий был издан известным русским книгоиздателем А. Ф. Марксом в Санкт-Петербурге. На титульном листе указано, что II том содержит карту западного края, отпечатанную в 6 красках и 159 рисунков.

Статья подготовлена начальником отдела книжных фондов и письменных источников (Древлехранилище) Натальей Родниковой.