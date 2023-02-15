Культура

Мастер-класс для псковских саксофонистов пройдет 24 февраля в Пскове

Мастер-класс по саксофону проведёт лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей Серафима Верхолат 24 февраля в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова . Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в колледже искусств.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

В мастер-классе примут участие молодые псковские саксофонисты – учащиеся детских школ искусств Пскова и области, а также студенты Псковского колледжа искусств. Серафима Верхолат (саксофон) окончила эстрадное отделение Хабаровского Колледжа искусств (класс преподавателя С. Н. Тимченко) и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова (класс Заслуженного артиста России, профессора А. В. Казакова).

В настоящее время ведёт концертную деятельность как солистка и в составе различных ансамблей в России и за рубежом. Наряду с сольным и камерным исполнительством Серафима сотрудничает с ведущими оркестрами страны в качестве приглашённого артиста (оркестр Мариинского театра, Михайловского театра, оркестр Санкт-Петербургской академической капеллы, ГАСО имени Евгения Светланова, и другие).

Помимо исполнительства Серафима занимается и педагогической деятельностью, являясь старшим преподавателем Института музыки, театра и хореографии РГПУ имени А.И. Герцена и преподавателем Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова.

На протяжении большей части своей творческой биографии Серафима активно взаимодействует с современными композиторами. Результатом этого взаимодействия становится не только исполнение (нередко премьерное) и популяризация уже существующих сочинений для саксофона и с его участием, но и появление новых композиций, некоторые из которых даже отмечены посвящением Серафиме Верхолат. Помимо этого, в репертуаре Серафимы имеются собственные переложения для саксофона произведений различных эпох от Ренессанса до наших дней.

Серафима Верхолат является участницей проекта современной музыки «Re-Music.org», ежегодного фестиваля современной академической музыки «Время музыки Fin de siecle», ежегодного фестиваля современной музыки «Звуковые пути», музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», участницей программ Санкт-Петербургского Дома Музыки, участницей и руководителем «Санкт-Петербургского ансамбля саксофонов».

Начало мастер-класса в 12 часов. Адрес малого концертного зала колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2.