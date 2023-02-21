Культура

Более 60 объектов культурного наследия Псковской области находятся в зоне ответственности АНО «Возрождение»

Более 60 объектов культурного наследия Псковской области находятся в зоне ответственности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Об этом сообщил генеральный директор организации Денис Василенко в ходе отчетной конференции комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области 21 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В зоне ответственности АНО находится 63 объекта культурного наследия. Работы завершены по 32 объектам, мы провели противоаварийные работы на семи объектах. Ремонтно-реставрационные работы на данный момент ведутся на 15 объектах», - отметил Денис Василенко.

Кроме того, он рассказал о работах на территории Псково-Печерского монастыря и уточнил, что в экспертизе находится проект по Троицкому кафедральному собору.

«На большом контроле у нас остаётся Анастасиевская часовня. Проектные решения готовы, но нам нужно согласовать действия с Министерством культуры. Надеемся, этот вопрос мы решим к июню и приступим к работам», - заметил Денис Василенко.

Напомним, предстоящая реконструкция Ольгинского моста поставила под угрозу сохранность Анастасиевской часовни с росписями начала XX века. Уникальный памятник оказался в зоне предполагаемых строительных работ, поэтому было принято решение о его переносе на новое место.