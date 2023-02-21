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Культура

Концерт органной музыки «Между мирами» пройдет в Пскове

24.02.2023 15:43|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Между мирами» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 26 февраля в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте примет участие выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Виталия Котова.

В органном концерте «Между мирами» прозвучат музыкальные произведения XVII - XX веков: немецких композиторов эпохи барокко Николауса Брунса и Иоганна Себастьяна Баха, итальянца Алессандро Марчелло, позднего романтика француза Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, симфониста Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера и советского и российского полифониста Микаэла Таривердиева. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

С вопросами можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Начало концерта запланировано на 17.00, он пройдёт на улице Плехановский Посад, 64.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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