Культура

Дом царского арапа в Пушкинском Заповеднике закрывают на ремонт

Всем, кто хотел бы побывать в доме легендарного арапа Петра Великого в мемориальной усадьбе «Петровское», необходимо отправиться в Пушкинский Заповедник буквально в ближайшие два дня. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, уже с 1 марта дом А.П. Ганнибала, прадеда А.С. Пушкина, будет закрыт на ремонт до конца текущего года.

При этом в понедельник, 27 февраля, музеи-усадьбы согласно графику работы в зимние месяцы — выходные, а последний день месяца, выпавший в нынешнем году на вторник, в Пушкинском Заповеднике — традиционный санитарный день.

Дом-музей А.П. Ганнибала — на переднем плане картины Бориса Козмина «Лунная ночь в Петровском» (2005) из фондов музея-заповедника

В доме П.А. и В.П. Ганнибалов, уточнили в музее, посетителей в марте будут принимать в штатном порядке. Напомним также, что «базовую» экскурсию по музею-усадьбе «Петровское» можно оплатить посредством «Пушкинской карты».