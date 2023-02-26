Культура

Более 7 600 человек побывали в «Михайловском» в праздники и выходные этой недели

В дни праздников и выходных завершающейся недели, в период со 23 по 26 февраля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» приняли более 7 600 человек. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Елена Михайлова.

Здесь и далее Музейная Масленица в Бугрово. Фото: Пушкинский заповедник.

«Наши гости активно посещали не только мемориальные усадьбы, но и выставки, развёрнутые в Научно-культурном центре музея, и прежде всего — экспозицию "А у нас в Михайловском", открытую к 120-летию первого послевоенного директора "Пушкинского уголка" Семёна Степановича Гейченко, — рассказала Елена Александровна. — Но конечно, особой популярностью в эти дни пользовалась фольклорная программа "Не житьё, а Масленица!". Сотрудники заповедника и их товарищи по музейному фольклорному коллективу "Пушкинская деревня" провели все до единого из предварительно назначенных сеансов. В итоге, Масленицу у нас отпраздновали 345 человек — при том, что единовременно музейное крестьянское подворье может вместить очень ограниченное число посетителей, не более сорока!.. А для желающих поучаствовать в музейных "Красных посиделках" ко Дню защитника Отечества нам даже пришлось организовать ещё один дополнительный сеанс».

Елена Михайлова также детализировала: в составе общего туристического потока в эти дни значительно преобладали взрослые — их было почти 83% (всего 6 292 человека; из них работающих и пенсионеров — 4 867 и 1 425 соответственно).

Гостей, прибывших в музей в составе организованных туристических групп и самостоятельно в эти дни оказалось почти поровну: 3 630 и 3 976 человек.