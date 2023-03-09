Культура

Молодые российские поэты выступят в «Михайловском»

В рамках подготовки к центральному празднику пушкинского лета — Дням Пушкинской поэзии и российской культуры в 2023 году — и в преддверии Всемирного дня поэзии Государственный музей-заповедник «Михайловское» организует вечер-встречу с молодыми литераторами. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Энгель Насибулин. Лавровый венок. Из фондов «Михайловского»

Как пояснили в музее, жителей и гостей Святогорья планируют познакомить с участниками цикла всероссийских семинаров-совещаний молодых писателей «Мы выросли в России» (2021—2022). Это поэт и критик, лауреат премий «Северная звезда» и «Пушкин и XXI век», автор двадцати книг Стефания Данилова; поэт, участник всероссийского Филатов-Фест’а Полина Михайлова; поэт, организатор культурного проекта «Другая среда», лауреат литературной премии «Чаша бытия» Сергей Макаров; поэт, лауреат премии «Чаша бытия», победитель Международного творческого проекта «Поэзия в лицах», призёр фестиваля «Всемирный день поэзии» Анна Терентьева; финалист VIII Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира», гран-призёр и победитель в номинации «поэзия» Всероссийского литературного фестиваля-конкурса молодых авторов имени Александра Чижевского, лауреат Всероссийского литературного конкурса «ДНК-фест», Всероссийского литературного фестиваля-форума «Капитан Грэй» Анна Мамаенко.

Вести встречу будет Виталий Молчанов, председатель Оренбургского регионального отделения «Союза российских писателей», лауреат премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, Международной Волошинской премии и других почётных литературных наград, автор семи поэтических сборников. В музее напомнили, что Виталий Молчанов уже принимал участие в подобных «Литературных встречах в Михайловском» в сентябре прошлого года.

Встреча с молодыми поэтами в «Михайловском» намечена на 18 марта. Проведут её в Научно-культурном центр музея (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начнут в 15.00.

Вход на этот поэтический вечер свободный.