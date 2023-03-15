Культура

«Беседка»: О планах по созданию археологического парка в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 марта. Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ним о планах по созданию археологического парка в Псковской области.

Не так давно был объявлен конкурс на лучший эскизный проект создания ландшафтного археологического парка на территории объекта культурного наследия «Поселение Горожане» X-XI вв. На что направлен конкурс и кто в нем сможет поучаствовать? Каким бы хотели видеть парк представители профессионального археологического сообщества?