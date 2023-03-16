Культура

Георгий Василевич: Есть фестивали, формирующие особый вкус к классике

Как минимум четыре традиционных тематических кино- и театральных фестиваля разного уровня и статуса в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» воспитывают у подрастающего поколения особый вкус к классике. Об этом в своём выступлении на проектно-аналитической сессии в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» сказал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

Георгий Василевич во время выступления на сессии проекта «Музейные маршруты России» в Вологде

Первым из них руководитель музея назвал областной фестиваль народных театров «Затея сельской остроты», который с 2007 года проводят в Святогорье силами музея и Псковского областного центра народного творчества. «Должен сказать, что во многих случаях эти спектакли и остроумнее, и ярче, чем работы профессиональных трупп», — заметил Георгий Василевич.

Напомнил Георгий Василевич и о фестивале анимации и литературы «Пушкин и…», который в 2022 году случился в Пушкинских Горах впервые, и выразил надежду на счастливое продолжение проекта уже в декабре этого года.

Особые слова нашёл Георгий Василевич и о проекте, который вот уже два года подряд проходит в «Михайловском» в рамках Пушкинских праздников поэзии при поддержке администрации президента РФ. «Невероятно талантливые молодые люди играют настоящий классический русский театр, в основе которого — лучшие произведения отечественной литературы и драматургии», — констатировал Георгий Василевич.

Отметил Георгий Василевич и фестиваль музейных и библиотечных фильмов в рамках праздника «Осень в Михайловском», который организует в заповеднике Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова совместно с собственно музеем, а также с областным комитетом по культуре и отдельными подразделениями Российской национальной библиотеки и Российской библиотечной ассоциации. По словам Георгия Василевича, в прошлом году этот фестиваль собрал более трёх десятков различных лент из разных музейных и не музейных, библиотечных мест.

Напомним, что проектно-аналитическая сессия в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» проходит сегодня в Вологде. В её работе участвуют не только представители музейного сообщества и туристической отрасли СЗФО, но и специалисты из других регионов Российской Федерации.