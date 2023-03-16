Культура

Дореволюционные образовательные учреждения Пскова раскроются в новом квесте проекта «Лики города»

Краеведческий квест «Образование 1914» в рамках проекта «Лики города» состоится в Пскове 31 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, принять участие в мероприятии может молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

«Где и чему учили в Пскове до революции? Где можно было получить начальное и основное образование? Каких специалистов готовили образовательные учреждения города? Хорошо ли было мальчикам и девочкам учится отдельно? В какие учебные заведения не принимали представительниц прекрасной половины человечества? Все эти и другие вопросы выясним во время тематической прогулки по городу», - говорится в анонсе.

Старт мероприятия назначили на 17:00 у отеля «Покровский» (Кузнецкая, 2). Маршрут рассчитан на 2 часа. После завершения квеста организуют чаепитие в Молодёжном центре.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы «Духовно-нравственного направления» следующую информацию: ФИО, возраст и сколько человек в команде (от 2 до 5 человек).

«Игра командная. Если кто-то одинок, но очень хочет поучаствовать в квесте, то записаться тоже стоит – организаторы сформируют команду сами», - уточнили организаторы.