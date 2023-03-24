Культура

Два работника культуры Псковской области удостоились благодарностей министра

Благодарностей министра культуры РФ удостоились преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» Инна Суровицкая и режиссер массовых представлений районного Дома культуры «Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического района» Татьяна Герасимова. Торжественное вручение государственных и высших региональных наград состоялось в правительстве Псковской области в преддверии Дня работника культуры, сегодня, 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Звание «Заслуженный работник культуры Псковской области» присвоили преподавателю высшей квалификационной категории Детской музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского» Маргарите Амирханян, директору Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петру Гринчуку и заведующему информационным отделом Псковского областного центра народного творчества Вячеславу Рахману.

Заслуженными деятелями искусств Псковской области стали художественный руководитель Псковского областного театра кукол Александр Заболотный и директор студии звукозаписи «Гамма» Дома культуры имени Ленина города Великие Луки Альбинас Ципляускас.

Почетные грамоты губернатора Псковской области получили заведующая музыкальной частью Печорского районного центра культуры Марина Королева и балетмейстер народного коллектива Писковичского дома культуры Ольга Шиловская.

В рамках праздничного концерта, который состоялся в БКЗ Филармонии, председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева отметила специалистов почетными грамотами и благодарственными письмами исполнительного органа. Она поблагодарила всех за неравнодушие, вклад в общее дело сохранения традиций и воспитание подрастающего поколения. «Отдавая частичку своей души, вы заряжаете людей, заставляете гордиться как малой, так и нашей великой Родиной», - отметила Ольга Тимофеева.