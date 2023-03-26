Мужчин приглашают на съемки нового проекта «Блиндаж» в Псковской области

Кастинг в новый масштабный «хронофантастический» проект «Блиндаж» состоится в Пскове 1 и 2 апреля. Съемки проекта будут проходить с 16 мая по 11 июня на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
«Мужчины! Профессиональные актеры, актеры-любители, с опытом съемок и без него, мы ждем вас на роли второго плана, эпизоды, групповку и АМС», - пригласили организаторы.
Роли:
Возраст от 18 лет. Ограничения по костюму: до 52 размера.
Заявку на участие в кастинге нужно направить на электронную почту: KinoPskov60@yandex.ru.
В теме письма обязательно указать фамилию, имя, к/ф «Блиндаж».
В заявке нужно указать:
Очный кастинг будет проходить 1 и 2 апреля с 12.00 до 18.00 по адресу: город Псков, улица Петровская, 4.