Культура

Мужчин приглашают на съемки нового проекта «Блиндаж» в Псковской области

Кастинг в новый масштабный «хронофантастический» проект «Блиндаж» состоится в Пскове 1 и 2 апреля. Съемки проекта будут проходить с 16 мая по 11 июня на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Мужчины! Профессиональные актеры, актеры-любители, с опытом съемок и без него, мы ждем вас на роли второго плана, эпизоды, групповку и АМС», - пригласили организаторы.

Роли:

советские солдаты (пехота, пулеметчики, минометчики, санитары, санинструктор, радист),

немецкие солдаты (пехота, пулеметчики).

Возраст от 18 лет. Ограничения по костюму: до 52 размера.

Заявку на участие в кастинге нужно направить на электронную почту: KinoPskov60@yandex.ru.

В теме письма обязательно указать фамилию, имя, к/ф «Блиндаж».

В заявке нужно указать:

роль,

ФИО,

возраст (с датой рождения),

размер одежды, обуви,

3-5 актуальных фото (профиль, анфас, в полный рост),

несколько слов о себе (образование, увлечения, опыт съемок, можно видеовизитку или ссылку на нее),

актуальный телефон / WhatsApp, ссылка на актуальные соцсети.

Очный кастинг будет проходить 1 и 2 апреля с 12.00 до 18.00 по адресу: город Псков, улица Петровская, 4.