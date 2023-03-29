Культура

Фамильные гербы дворян Псковской губернии экспонируются в областном центре

До конца апреля в Государственном архиве Псковской области можно познакомиться с экспозицией фамильных гербов дворян Псковской губернии. В ее состав включены материалы из архивного фонда 110 «Псковское губернское дворянское депутатское собрание». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Право иметь свой родовой герб было прерогативой потомственного дворянства. По изображению на гербе можно узнать о происхождении, заслугах и статусе рода. По правилам геральдики в составе герба обязательно должны присутствовать щит, шлем, корона, намет, мантия, щитодержатели, девиз и некоторые другие детали», - рассказали в архиве.

На выставке представлены гербы и родословные древа Голенищевых-Кутузовых, Пантелеевых, Свешниковых, Снавидовых, Третьяковых, Чихачевых, Яхонтовых, Коведяевых, Мягковых, Клокачевых и других.

«Можно увидеть и копию жалованной грамоты поручику лейб-компании Осипу Григорьевичу Свешникову за участие в возведении на престол Елизаветы Петровны», - отметили в архиве.

Посетить выставку можно в часы работы архива. Адрес: Псков, улица Петрова, 1.