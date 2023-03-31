Культура

Культурно-образовательную программу «Благая весть весны» представят в Псковском музее-заповеднике

Новая культурно-образовательная программа «Благая весть весны», которая познакомит участников с образами праздника, запечатленными в произведениях иконописцев и художников ,состоится 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в 19:00 в Картинной галерее Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Посетители встретятся с художником-реставратором станковой и темперной живописи Псковского музея-заповедника Михаилом Владыкиным, который отреставрировал икону XV века «Богоматерь на троне», и услышат его рассказ о проведенной работе с выдающимся памятником древнерусской живописи.

Кроме того, участники программы смогут осмотреть экспозицию Картинной галереи, путешествие по которой будет сопровождаться рассказом о произведениях великих и малоизвестных мастеров, которые в настоящее время находятся в музейном фондохранилище. В конце программы гости получат памятные сувениры.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Стоимость: 500 руб./чел. – взрослые, 400 руб./чел. – школьники, студенты, пенсионеры, в том числе по Пушкинской карте. Купить билет можно по ссылке. Запись и справки по телефону: +78112663311.