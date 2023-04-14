Культура

Выставка «Магия лакового искусства» открылась в псковской библиотеке

Выставка «Магия лакового искусства» лауреата всероссийской ярмарки декоративно-прикладного искусства «Ладья», художника-реставратора Ирины Немцевой открылась в центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

В двух стеклянных витринах в фойе библиотеки представлены расписанные художником деревянные скульптуры, яйца, шары, а также шкатулки и украшения из перламутра и металла.

«Ирина Немцева училась на реставратора, преподавала в художественной школе, но, по её словам, всегда хотела заниматься творчеством, которое бы ни от кого не зависело и выражало её собственные устремления. Поэтому она испытала необыкновенную радость, когда начала расписывать игрушки и, по её словам, до сих пор наслаждается этой творческой свободой. На открытии выставки она также рассказала, что черпает вдохновение из произведений русских народных промыслов и очень многим обязана своей бабушке, которой посвящена одна из представленных в библиотеке работ – ангел с голубем в руках», - рассказали в библиотеке.

Деревенский пейзаж или «русский Прованс» – это любимые сюжеты автора для лаковой росписи. Создавая украшения, она копирует произведения Эдгара Дега, Альфонса Мухи и Винсента Ван Гога.

Посетители выставки узнали, что в Ижевске уже даже сформировалось целое сообщество поклонников творчества псковской художницы, члены которого коллекционируют расписанные ею ёлочные шары и накопили в своих домашних экспозициях по несколько десятков её произведений.

На открытии выставки Ирина Немцева дала мастер-класс по росписи деревянных яиц и показала всем желающим, как изобразить традиционный русский витой орнамент.

Выставка «Магия лакового искусства» продлится в библиотеке на Конной до 1 мая.