Культура

Делегация из Уфы оценила туристический потенциал Псковского музея-заповедника

Запуск в прошлом году авиасообщения между Псковом и Казанью положительно сказался на увеличении турпотока из Татарстана. Сейчас правительство Псковской области планирует взаимодействовать по этому направлению с республикой Башкортостан. Накануне в рамках визита в регион делегация из Уфы оценила туристический потенциал Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Во время деловой части встречи гостям из Башкортостана презентовали информацию о количестве объектов Псковского музея-заповедника, его коллекциях и собраниях предметов. Сотрудники музея рассказали о возможности принимать как индивидуальных туристов, так и организованные группы, выстраивать разные маршруты с учетом запросов и возможностей людей.

Во время ознакомительной части встречи гостям показали недавно отреставрированные и открытые Поганкины палаты, Картинную галерею и выставку «Искусство и культура древнего Пскова». Содержание образовательно-развлекательных программ было раскрыто на примере занятий в Палатах у Сокольей башни и популярном интерактиве «Стрелецкий дозор».

Организатором визита делегации Башкортостана стали региональный комитет по туризму и Туристский информационный центр Псковской области.