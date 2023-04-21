Культура

«Десант волонтеров» высадился у Покровской башни

Субботник при участии волонтеров управления федерального казначейства и банка «Открытие» прошел 21 апреля на одном из объектов Псковского музея-заповедника. Уборка прилегающей территории и самой Покровской башни прошла накануне ее открытия, перед высоким туристическим сезоном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского музея-заповедника

Музейщикам оказали помощь по наведению порядка и утилизации скопившегося строительного мусора. На предложение провести субботник на одном из музейных объектов волонтеры охотно согласились, отметив, что давно сотрудничают с учреждениями культуры региона.

Покровская башня в новом туристической сезоне сможет постоянно принимать гостей. Музей-заповедник проведет частичную музеефикацию объекта, подготовит тематические экскурсии. Первое крупное мероприятие запланировано в Покровской башне уже на 29 апреля.