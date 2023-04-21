Культура

Посмотреть из окна михайловского кабинета Гейченко смогут посетители саратовского музея

Выставка «Пушкинские места. Графика В. Ф. Алексеева» из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское» открывается сегодня для посетителей Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского в городе Саратове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике, уточнив, что в выездную экспозицию вошли 49 листов оригинальной и печатной графики (офорты, акварели, рисунки тушью и карандашами), а также печатная форма — гравировальная доска белого металла «Михайловское. Дом поэта. Зима», датируемая концом 1970-х — 1980-ми годами.

Вниманию посетителей предложены виды псковских пушкинских мест, выполненные в период с 1965-го по 2001 год. Есть здесь и два жанровых рисунка, главное действующее лицо которых — поэт («Пушкин в рабочем кабинете», «Пушкин на ярмарке»; оба — 1965), а также силуэтный портрет легендарного «михайловского домового», первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко.

Владимир Алексеев. Пушкин на ярмарке (1965). Из собрания «Михайловского»

«Особый интерес здесь представляют натурные зарисовки, — подчеркивают в «Михайловском». — Они передают живое восприятие пушкинского начала, элегичность этих мест сердечную любовь художника к ним. Многие из сюжетов нашли впоследствии своё воплощение в печатной технике. Следует отметить, что в экспозиции есть и ряд редких ракурсов: к примеру, вид из окна домашнего кабинета С. С. Гейченко».

Владимир Алексеев. Окно в домашнем кабинете С. С. Гейченко (февраль 1987-го). Из собрания «Михайловского»

В Пушкинском заповеднике также рассказали, что впервые Владимир Алексеев побывал в Святогорье в 1960-м году. Позднее, в студенчестве, вместе с однокашниками по «Репинке», он проходил здесь творческую практику, а уже потом, по окончании вуза, в течение трёх десятилетий регулярно приезжал в заповедник, дружил с его легендарным директором и хранителем. В 2003 году Владимир Фёдорович был в Михайловском в последний раз — на торжествах по случаю столетия со дня рождения С. С. Гейченко.

Изысканную, поэтичную графику художника из северной столицы Пушкинский заповедник экспонировал не единожды — как в составе различных тематических выставок в «Михайловском», так и за его пределами, и всегда с должным успехом. Сегодня в фондах музея хранится свыше двухсот произведений мастера. Большая их часть — виды Святогорья, а также архитектурные пейзажи Санкт-Петербурга и его окрестностей.

Планируется, что выставка «Пушкинские места. Графика В. Ф. Алексеева» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Саратове три месяца — до 20 июля.