Культура

Предка знаменитой справочной правовой системы показали псковские архивисты

Предка знаменитой справочной правовой системы «КонсультантПлюс» показали псковские архивисты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«"Научно-технический сектор Союзоргучета, имея своей основной задачей рационализацию…", - именно такая причина названа как обоснование создания Консультационно-информационного бюро. Итоги работы данного бюро перед вами – рекомендации для учреждений и предприятий Наркомлеса, Наркоснаба, Потребкооперации и Промкооперации "для постоянной связи и систематического обслуживания предприятий по вопросам учета и отчетности, организации управления и практики применения законодательства"», - рассказали в архиве.

Материалы 30-ми годами XX века.

«Вот так выглядел предок компьютерной справочной правовой системы КонсультантПлюс», - отметили архивисты.