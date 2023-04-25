Культура

Акция «Летопись сердец» стартует в Псковской области 1 мая

Ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец» стартует в Псковской области 1 мая в рамках проекта «Культура для школьников». В этом году акция посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Театры нашей страны во время Великой Отечественной войны создавали фронтовые бригады, собирали средства для нужд армии и поддерживали моральный дух тех, кто работал в тылу. В рамках акции подготовлены видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить и как сами театры выживали в то далекое военное время», - рассказали в правительстве.

С 1 по 10 мая школьникам предложат опубликовать свои творческие работы в трех номинациях:

школьный театр (сцена или спектакль на тему Великой Отечественной войны),

вокал (песни того военного времени),

танец (военно-патриотическая тематика).

Публиковать работы с хештегом #9маякдш нужно будет в социальной сети «ВКонтакте».

Тридцать лучших работ будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.рф», а их авторов отметят сертификатами и памятными подарками от проекта.