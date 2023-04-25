Культура

Музейщики «Михайловского» провели «Пушкинские дни в Минске»

«Пушкинские дни в Минске», организаторами которых стали Русский дом в Минске (представительство Россотрудничества в РБ) и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», завершились в Республике Беларусь сегодня, 28 апреля.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в программу «Пушкинских дней…» музейщики из Святогорья включили культурно-просветительские акции, рассчитанные на разновозрастную, разной степени литературной и общекультурной подготовки аудиторию. Так, гости праздника смогли познакомиться с большим художественным проектом «Дорога к Пушкину» — выставкой, на которой представлены работы современных московских художников: студентов, выпускников и преподавателей Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского в составе Московского политехнического университета.

Вместе с сотрудниками «Михайловского» в Белоруссию в этот раз приехал и Игорь Шаймарданов — давний друг и соратник Пушкинского заповедника, театральный художник и мультипликатор. В рамках творческой встречи с автором «Весёлого Пушкина» минчане первыми в Белорусии увидели ряд фильмов из анимационного сериала Игоря Шаймарданова «Пушкин и…» о реальных и придуманных событиях из жизни поэта в так называемой северной ссылке в псковском родовом имении. А художник рассказал зрителям, как рождались отдельные сюжеты, как появлялись те или иные герои и так далее.

Кроме этого в программу «Пушкинских дней в Минске» были включены два мастер-класса. Первый из них — «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…» — урок письма, который знакомит с традициями эпистолярного жанра в пушкинское время и с письменными принадлежностями XIX столетия.

Воспользовавшись гусиными и металлическими перьями и чернилами, участники занятия смогли перенести на бумагу не только пушкинские строки, но и стихотворения белорусских классиков — Янки Купалы, Максима Богдановича и других.

Второе занятие, которое было предложено минчанам — «Верховая набойка». В музее уточнили, что этот способ украшения ткани знаком многим народам; использовали его и белорусские рукодельницы. В первый же день своей работы музейные педагоги провели два раскрывающих азы этого древнего ремесла мастер-класса: для учащихся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко и Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова, а также для студентов Белорусского национального технического университета, всего для 63 человек.

В «Михайловском» выразили надежду, что участники «Пушкинских дней в Минске» станут друзьями музея; возможно, кто-то из них уже в ближайшем будущем предпримет путешествие в Россию, в псковские пушкинские места.