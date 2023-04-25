Культура

Реставрацию пороховых погребов Псковского кремля планируют завершить в июле

Реставрацию пороховых погребов Псковского кремля планируют завершить в июле. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Работы идут полным ходом. В подклетах на больших площадях проведена вычинка и замена пораженного грибком камня, выполнены штукатурные работы. Началась подводка коммуникаций», - рассказали специалисты.

В результате реализации инженерных проектов, памятник получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.

Псковский кремль является историко-архитектурный центром Пскова. Год постройки конец XI — начало XII веков. В зоне ответственности АНО «Возрождение» несколько объектов ансамбля Псковского кремля: Троицкий собор, колокольня, пороховые погреба и дом причта.