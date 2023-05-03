Культура

«Бал Победы» пройдет в Пскове 4 мая

Псковский городской молодёжный центр впервые проведёт молодёжный «Бал Победы», посвящённый Дню Победы, 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Под живую музыку военного духового оркестра участники мероприятия в возрасте от 14 до 35 лет на публику исполнят известные танцы 40-х годов XX века, разученные на многочисленных репетициях вместе с хореографом Светланой Бурдонос.

Кроме того, в день мероприятия в перерывах между танцами для участников и гостей бала будут работать тематические зоны, где можно будет своими руками сделать, изготовить блиндажные свечи и маскировочные сети, украсить заготовки из дерева, сделать особенную фотографию на фотозоне со всевозможными вещами 30-х – 50-х годов от музея «Вперёд СССР». Также на протяжении всего дня можно будет посетить зону перекуса, где будут предлагать безалкогольный глинтвейн и горячий суп.

По возникающим вопросам следует обращаться по телефонам 56-44-44 или 56-37-07.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке РОО «Псковский молодёжный центр», «Студии исторического и социального танца госпожи Макаровой».