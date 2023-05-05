Культура

Фестиваль советского быта проходит в Пскове. ФОТО

Фестиваль советского быта «Место встречи» проходит в Сквере искусств Пскова сегодня, 5 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Молодежная организация «Вечевой Орден» и региональное отделение «Волонтеров Победы» представили на фестивале интерактивные площадки. Также гостей встретили новые локации: «Медкабинет», «Уголок бюрократа». Псковичи могут взаимодействовать с «экспонатами» – большинство приборов можно трогать и использовать по назначению, а инструкции прямо на месте рассказывают волонтеры.

Мероприятие организовано с соблюдением необходимых мер безопасности, в зоне проведения фестиваля установлены металлодетекторы.

Разработка новых интерактивных площадок стала возможной благодаря реализации проекта «Выставочный коворкинг "Место встречи"» на средства гранта Росмолодежи. Фестиваль «Место встречи» проводится при поддержке правительства Псковской области и управления культуры администрации города Пскова.