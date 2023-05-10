Культура

Пушкинский заповедник экспонирует первые картины, написанные в Михайловском после войны

В рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» Государственный Пушкинский заповедник представляет подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальной сети «ВКонтакте» репродукции картин Аршака Михраняна. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей хранитель заповедной коллекции изобразительного искусства Ольга Сандалюк, Аршак Михранян был одним из первых художников, приехавших в разорённое послевоенное Михайловское. Именно его картины — первые художественные работы, выполненные в заповеднике после Великой Отечественной войны — экспонировал музей и на первой своей послевоенной выставке. Её открыли 14 сентября 1947 года.

Аршак Михранян. Развалины дома-музея в Михайловском. Из собрания музея-заповедника

В собрании «Михайловского» сегодня хранятся две работы из представленных тогда в музее, уточнила Ольга Сандалюк. Именно их и представил Пушкинский заповедник в ряду публикаций, приуроченных к годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад, сотрудники заповедника регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. В «Михайловском» убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания; возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах Пушкинского Заповедника и без «посредничества» электронных средств коммуникации».