Культура

Финалисты «Школьной классики» завтра утром начнут репетиции в «Михайловском»

На территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», за околицей мемориальной усадьбы поэта, на пространстве близ озера Маленец и Мельницы Крылатой, завершают монтаж сцены для выступления финалистов всероссийского проекта «Школьная классика».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей на фестивальной площадке, сцена в нынешнем году внешне немного отличается от прошлогодней, но её техническое оснащение не изменилось. Подмостки оснащены передовой свето- и звукоаппаратурой, удобны по глубине и по зеркалу — как для актёров, так и для зрителей.

Уже завтра в десять утра участники фестиваля — а это порядка 150 детей из разных школьных театров страны — начнут репетиции, запланированные до десяти вечера с тремя перерывами, на обед и ужин.

Здесь же уже готовы площадки для интерактивного Кукольного театра и Маленького оркестра.

Напомним, что финал «Школьной классики» пройдёт в музее-заповеднике «Михайловское» 3 июня, в центральный из Дней пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского праздника поэзии). Работа площадки рассчитана на полный день.