Культура

Итоги Всероссийского проекта «Школьная классика» подвели в Пушкинских Горах

Итоги Всероссийского проекта по развитию школьных театров «Школьная классика» подвели в Пушкинских Горах, сегодня на Днях Пушкинской поэзии и русской кульуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России.

Фото здесь и далее: Минпросвещения России

В Год педагога и наставника в финале свои конкурсные спектакли на тему «Наставничество в отечественной литературе» представили лучшие школьные театры из 10 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики.

Всего третий сезон «Школьной классики» объединил 1 141 школьный театральный коллектив из 76 регионов страны, а это больше 9 000 человек.

Участники рассмотрели предложения советников директоров по воспитанию и руководителей театров образовательных учреждений по предоставлению «Пушкинской карты» ребятам с 6–7 лет и проведению проекта «Школьная классика» в каждом федеральном округе.

«Очень важно максимально задействовать школьников в различных внеурочных активностях и создать условия для проведения фестивалей и других мероприятий не только в больших, но и в малых городах России. Понятно, что не все ребята, которые играют в школьном театре, пойдут поступать в театральное училище. Но такая занятость очень полезна для развития детей. Поэтому мы, конечно, будем продолжать оказывать поддержку школьным театрам. Наша задача в следующем году – обеспечить в каждой школе необходимые возможности для организации театрального кружка», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.