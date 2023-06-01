Культура

Митрополит Тихон стал самым издаваемым автором в России

Самым издаваемым автором в первом квартале стал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), книгу которого выпускает издательский дом «Вольный странник».

Тиражи книг в январе - марте составили 50 тысяч экземпляров. На втором месте — «Бронепароходы» Алексея Иванова «РИПОЛ классик». Пятерку замыкают книги АСТ по 40 тысяч экземпляров каждая: «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт, сообщает «Коммерсантъ».

Лидером рынка по наименованиям, по данным РКП, стала издательская группа АСТ (2,4 тысячи изданий), за ней следуют «Эксмо» (2,3 тысячи) и «Просвещение» (1,9 тысячи). По тиражам порядок обратный: «Просвещение» (19 млн экземпляров), «Эксмо» (10 млн) и АСТ (8,3 млн).

Тиражи издаваемых в РФ книг и брошюр в январе—марте упали на 23%, до 69 млн экземпляров, подсчитали в Российской книжной палате. Эксперты и участники рынка среди причин называют подорожание расходных материалов и уменьшение числа лицензий зарубежных авторов, которые издатели не могут продлить с 2022 года. В отрасли говорят о необходимости борьбы с пиратством и поддержки через госпрограммы, включая развитие сетей русских книжных магазинов за рубежом.

Согласно данным Российской книжной палаты (РКП) по выпуску книг и брошюр, которые представили 2 июня на отраслевой встрече «Книжная отрасль в России: время консолидации», что общий тираж книг и брошюр в РФ в первом квартале составил 69 млн экземпляров, что на 23% меньше, чем в первом квартале 2022 года (90 млн экземпляров). Количество наименований за период также снизилось на 13%, до 26 тыс. единиц.

Общий тираж книг и брошюр в переплете упал на 31%, до 23 млн экземпляров, число наименований — на 12%, до 9,5 тыс. Пострадали и переиздания: их тираж уменьшился на 28%, до 19 млн экземпляров. Количество наименований в сегменте снизилось почти на 23%, до чуть менее до 3,4 тысячи единиц.

Напомним, митрополит Тихон - автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), представляющей собой сборник реальных историй из жизни людей, которых он знал лично. Книга стала бестселлером.