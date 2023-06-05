Культура

На вечернюю экскурсию «Лабиринты музейного квартала» приглашают псковичей

На длинных праздничных выходных 11 и 12 июня Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города посетить в 16:00 популярную вечернюю экскурсию «Лабиринты музейного квартала». Её изюминкой является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала. сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Путешествие начнется во дворике Палат у Сокольей башни. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации, и почему здание называют «Домом Ксёндза». Далее экскурсия пройдет вдоль костела, Картинной галереи и, конечно же, Поганкиных палат.

Место сбора группы: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский переулок, 7). Стоимость: 300 рублей с человека – взрослые, 200 рублей с человека – школьники, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331390.