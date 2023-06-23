Культура

Концерт органной музыки «Бесконечная красота барокко» пройдет в Пскове 24 июня

Концерт органной музыки «Бесконечная красота барокко» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 24 июня (суббота) в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте примет участие титулярная органистка Римско-Католического прихода Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге Татьяна Мерцалова (орган).

В концерте прозвучат органные музыкальные шедевры эпохи барокко XVI-XVIII веков: итальянца Джироламо Фрескобальди и немцев Дитриха Букстехуде, Иоганна Пахельбеля, а также целых шесть произведений легендарного короля органа Иоганна Себастьяна Баха, среди которых известная «Сицилиана» из сонаты для флейты и basso continuo №2, BWV 1031, ми-бемоль-мажор, и Хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи Иисусе Христе», фа-минор, BWV 639!

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 6 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.