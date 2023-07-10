Культура

«О чем расскажет экспонат». Иван Гарбуз

Псковский музей-заповедник продолжает публиковать истории в рамках проекта «О чем расскажет экспонат», который знакомит с музейными предметами, отражающими дух эпохи и повествующими о судьбе своих владельцах.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Девятая история проекта рассказывает о Иване Гарбузе (1914-1988 годы) – герое обороны Гдова в составе Чудской флотилии в июле 1941 года. В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» находится комплекс документов, отражающий боевой путь Чудской военной флотилии в 1941-1944 годах.

Чудская военная флотилия создана 3 июля 1941 года для содействия советским войскам и обеспечения озёрных коммуникаций на ленинградском направлении. Главная база – Гдов. Личный состав – 427 человек. В составе флотилии мобилизованные и вооружённые суда Чудского озёрного пароходства (4 канонерские лодки, 13 моторных катеров, 7 озерных и речных пароходов, посыльное судно, несколько барж). Среди экспонатов обращает на себя фотография молодого человека. Под снимком аннотированная подпись «И.А. Гарбуз – главстаршина Чудской флотилии.1941 год».

Иван Гарбуз был курсантом Высшего Военно-морского инженерного училища имени Дзержинского. Был мобилизован и попал под Псков. В июльские дни 1941 года главстаршина Гарбуз командует группой легких катеров Чудской флотилии. Под его командованием катера и суда Чудской флотилии вели разведку, вывозили группы красноармейцев, оказавшихся после разгрома их частей в тылу врага, доставляли партизанам оружие.

Представляя героя к награждению орденом Красной Звезды, командование отмечало: «Вывел из Псковского озера 26 рыболовных траулера, когда берега озера были заняты противником. Произвел целый ряд разведок на катере, высадил в тыл врагу (под Гдов) 30 человек десанта. Ранен в руку в озерном бою с катерами противника. Оторваны 3 пальца». Был эвакуирован в г. Ленинград и после излечения продолжил службу в РККФ.

После окончания Великой Отечественной войны Андрей Иванович связал свою жизнь с Военно-Морским флотом. Многие поколения будущих морских офицеров учились по его учебнику «Приборы теплотехнического контроля». Иван Гарбуз стоял вместе с Героем Советского Союза Леонидом Осипенко у истоков формирования «Центра подготовки боевых сил ВМФ» в Обнинске.

Подготовлено пресс-службой Псковского музея-заповедника