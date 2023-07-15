Культура

Дом офицеров подготовил праздничные мероприятия ко Дню города Пскова

Дом офицеров города Пскова приглашает жителей и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные 1120-летию Пскова и 79-й годовщие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, включенные в общую афишу Дней города Пскова-2023. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров.

Концертные программы адресованы для разновозрастной аудитории и пройдут на разных площадках города:

22 июля в парке Строителей (на правом берегу Псковы, напротив Финского парка) состоится концертная интерактивная программа «Город глазами детей». Название программы говорит само за себя: исполнители – это участники детских творческих коллективов Дома офицеров и городских учреждений дополнительного образования.

«Именно на этом концерте самые яркие эмоции и теплые чувства ожидают гостей праздника, отдыхающих все семьёй. Юные зрители смогут принять участие в играх, конкурсах и мастер-классах по изготовлению цветка поздравления с Днем города и вымпела, за что бесплатно получат шарики и мороженое! Особенно порадует детишек "Шоу мыльных пузырей"», - рассказали в Доме офицеров.

Будет работать площадка, где всех желающих ожидает чтение уникальных псковских сказок!

В Зеленом театре состоится концертная программа «Воспевая любимый город». Псковичам подарят праздничное настроение любимые артисты и участники ансамблей Пскова, а также творческие участники воинских подразделений области. Творческий подарок городу готовит заслуженный коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца «Лявониха». В рамках концертной программы состоится церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова».

23 июля в сквере у Дома офицеров будет готов принять псковичей на массовые гулянья для семейного отдыха. Аттракционы, интерактивные программы для всех возрастов, фотозоны и, конечно, вкусные угощения в чайных палатках, которые разместятся вокруг импровизированной сцены сквера.

В центре сквера для псковичей и гостей города будут представлены три концертные программы: детская интерактивная «Игры уездного города П», выступление духового оркестра и тематический концерт, объединивший самые яркие премьеры коллективов Дома офицеров.

Вечером в 20.30 в Зеленом театре состоится показ исторического шоу «Россия начинается здесь», по многочисленным просьбам псковичей, побывавших на премьере эффектного и яркого действа, не оставившего равнодушным ни одного зрителя. Массовое зрелищное шоу с интерактивом и использованием спецэффектов пройдет в обновленной версии.

«Ждем псковичей и гостей города на мероприятиях, подготовленных коллективом Дома офицеров», - добавил организаторы.

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