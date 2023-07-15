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Культура

Музыкально-литературный концерт пройдет в честь Дня Пскова на набережной Великой

17.07.2023 11:20|ПсковКомментариев: 0

Музыкально-литературный концерт 
«Над рекой Великой белый кремль…», 
посвящённый 1120-летию Пскова, пройдет на набережной Великой 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

В концерте примут участие известная псковская певица, заслуженный артист России Наталья Александрова, заслуженный артист России, актёр Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Сергей Попков, автор слов гимна Псковской области, поэт Татьяна Рыжова, поэты Надежда Камянчук, Вита Пшеничная, Андрей Бениаминов, барды Владимир Зарубин, Ирина Камянчук, Александр Косарев и не только.

Музыкально-литературный концерт «Над рекой Великой белый кремль…» проводится в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной — Россия!», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Чтобы попасть на концертную площадку, достаточно спуститься от Дворца бракосочетания вниз, к реке Великой.

Теги: #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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