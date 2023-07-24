Культура

Творческий коллектив «Ассист» выступил перед осужденными в себежской колонии

В рамках воспитательной работы, проводимой с осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор, Себежский район), учреждение посетили представители духовно-творческого объединения «Ассист» - члены Александро-Невского братства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло в формате концерта-беседы. В исполнении Антона Галицкого и Анны Плещенковой для присутствующих прозвучали духовные композиции, а также песни собственного сочинения, призывающие вспомнить о главном – вере, душе, покаянии. Осужденные встретили гостей с живым интересом и проводили тёплыми аплодисментами, рассказали в ведомстве.

В пресс-службе УФСИН отметили, что визит в учреждения УФСИН для артистов – не первый. В прошлом году по приглашению руководства исправительного центра №1 в Великих Луках они дважды давали концерты для осужденных к принудительным работам.